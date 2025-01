Bravo de poser la question !



L’empreinte environnementale de Vera est un sujet essentiel que nous étudions avec attention. De nombreux articles et études mettent aujourd’hui en avant l’impact démesuré sur l’environnement du foisonnement de solutions basées sur l’intelligence artificielle : consommation d’énergie, de matériaux, d’eau… Cependant, nous pensons que l’importance de l’enjeu de la lutte contre la désinformation fait pencher la balance vers un impact positif de Vera sur la société en éclairant les citoyens et le débat public. Nous nous engageons à rester vigilants sur ces questions et agissons pour limiter l’empreinte de Vera.



Par exemple, nous travaillons activement à obtenir une estimation précise de l’impact carbone de Vera grâce à des outils comme CodeCarbon et mettrons à jour cette section dès que nous aurons ces données.